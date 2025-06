Iran Macron | Spero che nelle prossime ore torni la calma

In un contesto di crescenti tensioni internazionale, le parole di Emmanuel Macron risuonano come un appello alla calma e al dialogo tra Iran e Israele. Arrivato in Groenlandia, il presidente francese ha auspicato che nelle prossime ore si possa riacrestare la serenità e riprendere i negoziati sul nucleare. La diplomazia continua a essere l’unica via per evitare escalation e mantenere la stabilità nella regione.

“ Spero che nelle prossime ore torni la calma “. Così il presidente francese Emmanuel Macron, parlando ai giornalisti dopo il suo arrivo in Groenlandia, in merito all’aumento della tensione tra Israele e Iran. “ Continuiamo a chiedere la de-escalation e il ritorno ai negoziati” sul programma nucleare, ha detto ancora Macron: “Ieri ho parlato con il presidente dell’Iran e ho chiesto di tornare al dialogo il prima possibile, ed è quel che ho detto anche nel mio scambio con il presidente Trump, che condivide questa visione. Avremo l’opportunitĂ tra poche ore di tornare sull’argomento con i leader del G7 “, ha concluso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Macron: “Spero che nelle prossime ore torni la calma”

