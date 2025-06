Iran lunghe code di automobili in fuga da Teheran dopo gli attacchi

Iran: lunghe code di automobili in fuga da Teheran dopo gli attacchi. La capitale si svuota mentre migliaia di residenti cercano di mettersi in salvo, bloccati nelle principali arterie stradali. Dopo le recenti offensive israeliane, la tensione cresce e l’incertezza domina le strade. Nella giornata di oggi, ormai evidente che la situazione sta sfuggendo di mano, le autorità affrontano una crisi senza precedenti, mentre il paese si prepara a un possibile nuovo capitolo di conflitto.

Lunghe code di automobili in uscita da Teheran si sono viste nel pomeriggio di domenica, dopo che la capitale dell'Iran è stata colpita da nuove ondate di attacchi israeliani. In migliaia i residenti che hanno riempito le principali arterie stradali in seguito ai raid dello Stato ebraico: il traffico è bloccato sulle maggiori strade e autostrade che portano fuori dalla città. Nella giornata di oggi, dopo gli attacchi della notte, nuove esplosioni si sono sentite a Teheran prima intorno a mezzogiorno ora locale e poi intorno alle 15.30 ora locale.

