Iran l' operazione israeliana durerà settimane

L’attenzione globale si concentra sull’inaspettata durata dell’operazione israeliana contro l’Iran, stimata in 224 settimane. Fonti autorevoli della Casa Bianca rivelano che Washington non solo era a conoscenza dei piani di Tel Aviv, ma li ha anche approvati ufficialmente. Questa rivelazione ribalta le prime dichiarazioni di Trump, sottolineando un coinvolgimento strategico più profondo e complesso. È il segnale di un’intesa politica che potrebbe cambiare gli equilibri nella regione nei prossimi mesi.

