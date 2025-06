Iran-Israele sinistra al livello più basso di sempre | non condanna gli ayatollah ma sa solo litigare con il governo

In un contesto internazionale sempre più complesso e delicato, la scena politica italiana si frammenta in polemiche sterili e incomprensibili. Mentre Iran e Israele si avvicinano al punto di rottura, le figure di Schlein, Conte e Bonelli preferiscono litigare con Tajani piuttosto che affrontare le sfide reali. Un quadro che dimostra come la sinistra italiana abbia mai raggiunto livelli così bassi, perdendo di vista l'urgenza di agire per il bene del Paese e del mondo.

Sinistra mai caduta così in basso. Nella drammaticità degli eventi che la guerra Israele-Iran prefigura, con il mondo col fiato sospeso, Schlein, Conte, Bonelli &Co non trovano di meglio che litigare con Tajani e prendersela con il governo che da venerdì notte è in allerta permanente. Scene patetiche:”Venga e riferire in Aula” strillano in coro le opposizioni. Schlein chiede al governo di muoversi: «Si attivi con urgenza in tutte le sedi multilaterali per favorire la de-escalation, riprendere gli sforzi diplomatici e scongiurare un allargamento della guerra dalle conseguenze incalcolabili”. Il ministro degli Esteri le fa notare che non sono cose da dirsi: “ Io sono sempre pronto ad andare in Parlamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Iran-Israele, sinistra al livello più basso di sempre: non condanna gli ayatollah, ma sa solo litigare con il governo

In questa notizia si parla di: iran - israele - sinistra - basso

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

È molto difficile offrire un punto di vista serio e approfondito quando siamo al secondo giorno di guerra tra Iran e Israele. Leggo tante banalità, frasi fatte, slogan. E la politica estera è per definizione una cosa complessa, non un argomento da populisti. Partiam Vai su Facebook

Iran-Israele, sinistra al livello più basso di sempre: non condanna gli ayatollah, ma sa solo litigare con il governo; «È il punto più basso della nostra storia». Teheran e la grande paura; Israele, stato canaglia e genocida, bombarda l’Iran.

Israele-Iran: la linea del governo, i ghirigori delle opposizioni

Si legge su startmag.it: Che cosa è successo nel corso dell'informativa urgente del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato.