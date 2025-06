Iran | Israele recuperato altro corpo a Bat Yam 11 i morti in raid di Teheran oggi

La tensione tra Iran e Israele si intensifica, con un nuovo attacco che ha devastato Bat Yam, causando già 11 vittime. I soccorritori continuano a cercare i dispersi tra le macerie di un conflitto che minaccia di coinvolgere l'intera regione. La situazione rimane critica e in rapido sviluppo, lasciando il mondo in apprensione per le conseguenze di questa escalation.

Milano, 15 giu. (LaPresse) – I soccorritori hanno recuperato un altro corpo sotto le macerie del condominio colpito stamattina da un missile balistico iraniano nella città israeliana di Bat Yam. Questo porta a 7 i corpi recuperati da questo attacco, per il quale altre 3 persone risultano disperse. Salgono così a 11 i morti per i raid iraniani su Israele di questa notte: ai 7 morti di Bat Yam si aggiungono le 4 persone membri di una stessa famiglia morte in un attacco che ha colpito la città arabo-israeliana di Tamra, fra cui c’è anche un 13enne. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Israele, recuperato altro corpo a Bat Yam, 11 i morti in raid di Teheran oggi

