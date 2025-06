Iran-Israele doppio attacco | a Teheran colpito ministero degli Esteri a Haifa in fiamme edifici residenziali

In un clima di tensione crescente, Iran e Israele si affrontano con una serie di attacchi che scuotono la regione: Teheran colpita con un doppio blitz e Haifa avvolta dalle fiamme, mentre Netanyahu annuncia l'uccisione di figure chiave dei Guardiani della Rivoluzione. La situazione si fa sempre più esplosiva, con entrambe le parti determinate a portare avanti le proprie strategie di potere. La domanda ora è: come evolverà questa escalation?

Netanyahu ha inoltre confermato in un'intervista a Fox News l'uccisione del capo dell'intelligence dei Guardiani della rivoluzione iraniana e quella del suo vice. Si tratta di Mohammad Kazemi e di Hassan Mohaghegh, rimasti intrappolati sotto le macerie dopo  l'attacco israeliano alla sede dell'organizzazione a Teheran. In più, il capo del governo israeliano ha sostenuto che l'Idf è "determinata a portare a termine la missione di eliminare la doppia minaccia dalla Repubblica islamica". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran-Israele, doppio attacco: a Teheran colpito ministero degli Esteri, a Haifa in fiamme edifici residenziali

