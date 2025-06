Iran in ginocchio perché questa è un' opportunità storica | l' analisi di Khoury

L'Iran si trova in una posizione di profonda vulnerabilità, un'occasione storica che gli Stati Uniti e Israele non vogliono perdere. Bernard Selwan Khoury, esperto del Medio Oriente, analizza le ragioni di questa mossa strategica, evidenziando come le contingenze geopolitiche abbiano creato il momento ideale per un attacco. Dopo anni di tensioni crescenti, la situazione potrebbe cambiare radicalmente, aprendo uno scenario imprevedibile nel cuore del Medio Oriente.

“L'Iran è in ginocchio. Per Israele e Stati Uniti si tratta di un'opportunità storica.” Così Bernard Selwan Khoury, direttore del Centro Studi sul Mondo Arabo Cosmo, ha commentato il nuovo attacco sferrato da Israele contro obiettivi iraniani, spiegando perché questa operazione militare sia arrivata proprio ora. Secondo Khoury, una serie di contingenze politiche e militari ha reso il momento “strategicamente perfetto” per colpire Teheran. Dopo la morte del presidente Raisi, l'Iran vive infatti un forte vuoto di potere, una crisi interna accentuata da tensioni popolari, pressioni economiche e un crescente isolamento internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran "in ginocchio", perché questa è "un'opportunità storica": l'analisi di Khoury

Strategicamente era il momento migliore per attaccare l'Iran.