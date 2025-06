Iran il regime barcolla | Meglio ebrei che mullah

situazione si fa sempre più instabile, e il risultato di questa lotta di potere potrebbe cambiare gli equilibri della regione. Con il regime in crisi e le minacce costanti, il rischio di escalation aumenta, lasciando il mondo ad osservare con trepidazione. E mentre le tensioni crescono, una domanda emerge impellente: quanto ancora può resistere il fragile equilibrio iraniano?

Ci sono i missili e i droni israeliani che piombano dal cielo e colpiscono i siti nucleari e i palazzi dove risiedono i vertici governativi e militari, con le immagini che rimbalzano tra tv, internet e giornali. E ci sono tante pericolose mine nascoste sottoterra, invisibili perché il filtro del regime tenta di disinnescarle, ma non sempre ci riesce. Mentre le tensioni in Medio Oriente prendono i contorni di un vero conflitto, a Teheran la popolazione respira l’aria della paura che si porta dietro qualsiasi conflitto, ma spera anche in un altro colpo ben assestato che faccia barcollare e cadere a terra il clima di oppressione e di tirannia delle guide religiose e dei suoi feroci guardiani rivoluzionari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, il regime barcolla: "Meglio ebrei che mullah"

