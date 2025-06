Iran il punto di vista di Cecilia Sala | Israele vuole la caduta del regime di Teheran

Nel cuore di un'area di tensione crescente, Cecilia Sala analizza con chiarezza e profondità la strategia di Israele nei confronti dell'Iran. Secondo la giornalista, il paese ebraico mira a indebolire il regime di Teheran eliminando i leader militari, seguendo un copione già visto con Hezbollah. Un'analisi che invita a riflettere sulle vere ambizioni di Israele e sui possibili sviluppi futuri nella regione, dove ogni mossa conta.

"Israele sta prendendo di mira i leader militari secondo il copione già seguito con Hezbollah", ha spiegato Sala, sostenendo che il conflitto in Iran non ha collegamenti diretti con quello a Gaza, se non per l'eliminazione dei nemici dello Stato ebraico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, il punto di vista di Cecilia Sala: “Israele vuole la caduta del regime di Teheran”

In questa notizia si parla di: iran - sala - israele - punto

Cecilia Sala: "Israele attacca per far cadere il regime in Iran" - Cecilia Sala, giornalista italiana, svela un inquietante retroscena sugli attacchi di Israele contro l’Iran, sostenendo che il vero obiettivo non sia il programma nucleare ma il crollo del regime.

Ieri, a Repubblica delle Idee, dopo gli attacchi di Israele in Iran, Corrado Augias ha fatto l’unica domanda che davvero conta: "Quando c'è stato il bombardamento israeliano in Iran sono rimasto sconvolto. Ho molto apprezzato, dal punto di vista tecnico, l'azion Vai su Facebook

Oggi Israele ha decapitato i vertici della catena di comando militare iraniana: non è un attacco “contro il programma atomico”, non soltanto e non soprattutto. Tante centrifughe che arricchiscono uranio quasi al livello utile per confezionare la Bomba sono nelle Vai su X

Media Iran, 5 morti e 50 feriti negli attacchi di Israele; I genitori di Cecilia Sala chiedono il silenzio stampa. Iran: «Italia non segua politica ostile Usa, rilasci Abedini; Nyt, Cecilia Sala libera con l'intervento di Elon Musk: contatti con l'ambasciatore iraniano all'Onu.

Guerra con Israele e nessuna pace interna, l'Iran è a un bivio storico: cosa può succedere | Cinque scenari - Le operazioni israeliane che hanno colpito il cuore nucleare e militare dell'Iran non hanno impedito la risposta di Teheran. Come scrive msn.com