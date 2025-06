Iran i missili di Teheran possono colpire l' Italia

Le tensioni tra Iran e Israele si intensificano con rivelazioni sconvolgenti: Teheran avrebbe preparato nove bombe atomiche, e ora i missile iraniani potrebbero colpire anche l’Italia. Un attacco che rappresenta una minaccia esistenziale, da neutralizzare con decisione e prontezza. È fondamentale comprendere le implicazioni di questa escalation e come si stanno muovendo le potenze mondiali per mantenere la pace.

L’Iran stava preparando nove bombe atomiche: questa motivazione per l’ultimo attacco di Israele in Iran è stata data sia dall’ambasciatore a Roma Jonathan Peled, che abbiamo sentito in conferenza stampa attorno alle 14,30; sia da Lion Udler, israeliano esperto di sicurezza, antiterrorismo militare e strategia militare titolare di un popolare canale Telegram, che avevamo sentito invece attorno alle 8. «Una minaccia esistenziale» da neutralizzare, ha puntualizzato il presidente israeliano Isaac Herzog su X. «Gli iraniani non nascondono la loro volontà di distruggere Israele», puntualizza l’ambasciatore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, "i missili di Teheran possono colpire l'Italia"

