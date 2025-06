Iran | Houthi lanciati 2 missili su zona Tel Aviv in coordinamento con Teheran

In un clima di crescente tensione mediorientale, i ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato il lancio di due missili balistici su Tel Aviv, in collaborazione con l’Iran. Un attacco che accende nuovamente i riflettori sul fragile equilibrio nella regione e sulle possibili ripercussioni internazionali. La situazione rimane incerta: mentre le fonti israeliane smentiscono ogni attacco, la minaccia di escalation resta palpabile, annunciando tempi complessi per la stabilità globale.

Milano, 15 giu. (LaPresse) – I ribelli houthi dello Yemen hanno rivendicato il lancio di 2 missili balistici su Israele nelle ultime 24 ore in coordinamento con l’Iran, dicendo di avere preso di mira “obiettivi sensibili nemici israeliani” nell’area di Tel Aviv. Il Times of Israel riporta che, nonostante questa rivendicazione, fonti militari israeliane hanno confermato alla testata che l’Idf non è a conoscenza di alcun lancio di missili balistici dallo Yemen nelle ultime 24 ore. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Houthi, lanciati 2 missili su zona Tel Aviv in coordinamento con Teheran

