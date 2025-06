Iran ha colpito aereo Israele ma è un videogame

L'irrompere del conflitto tra Iran e Israele inizia a scuotere gli equilibri della regione, con tensioni che si intensificano ogni ora. Tuttavia, tra le notizie di guerra, emerge un dettaglio sorprendente: un videogioco chiamato "232" si inserisce nel racconto, offuscando i confini tra realtĂ e fantasia. La guerra tra nazioni si combatta anche sui pixel, ma quali saranno le conseguenze di questa escalation? Restate con noi per scoprirlo.

(Adnkronos) – “Abbiamo abbattuto un jet israeliano”. L’Iran rivendica un successo parziale contro Israele nella guerra che di fatto è in corso da tre giorni. Teheran, sin dalle prime ore del 13 giugno, viene colpita dall’offensiva di Israele che utilizza i propri aerei per centrare obiettivi militari, siti nucleari e strutture petrolifere. L’Iran ha rivendicato inizialmente l’abbattimento di un jet e la cattura di una pilota. La notizia è stata smentita da Israele, che ha parlato senza mezzi termini di fake news. Qualche ora dopo, nuovo annuncio da fonti iraniane: abbattuto un aereo israeliano e c’è anche il video. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: iran - israele - colpito - aereo

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

...,scienziati e responsabili del programma nucleare iraniano, colpito l'impianto nucleare di Natanz. Colpite basi militari. Decine di vittime civili. Israele ha attaccato dallo spazio aereo iracheno, controllato dagli USA. L'Iran potrebbe reagire colpendo Israele e b Vai su X

L’Iran ha lanciato un’ondata di attacchi aerei, inclusi alcuni che hanno colpito Tel Aviv prima dell’alba, dopo che Israele, venerdì 13 giugno, ha preso di mira gli impianti nucleari iraniani, le fabbriche di missili balistici e alcuni comandanti militari, dando inizio a Vai su Facebook

Cancellati colloqui Usa-Teheran su nucleare.Putin a Trump: Pronto a mediare tra Israele e Iran - Israele: nessun obiettivo escluso, compresa la Guida Suprema Khamenei; Israele - Iran, le news. Idf: “Raffica di missili dall’Iran”. Media: “A Haifa un morto e feriti”; L’Iran attacca, Israele bombarda Teheran: un’altra notte di guerra. Cancellati i colloqui con gli Usa sul nucleare.

"Iran ha colpito aereo Israele", ma è un videogame

Lo riporta msn.com: L'Iran rivendica un successo parziale contro Israele nella guerra che di fatto è in corso da tre giorni.