Iran fuga da Teheran dopo il messaggio di Israele – Video

L'ombra di un possibile conflitto si allunga sulla capitale iraniana, con migliaia di cittadini in fuga dopo gli avvisi israeliani su potenziali attacchi mirati. La tensione cresce e la città si svuota, mentre il mondo osserva con apprensione. In questo scenario di crisi, il futuro dell'Iran appare sempre più incerto, lasciando spazio a domande e preoccupazioni che richiedono attenzione globale.

(Adnkronos) – Fuga da Teheran dopo i messaggi di Israele su possibili attacchi a fabbriche di armi e sedi istituzionali in Iran. I video e le foto mostrano colonne di auto in uscita dalla capitale nella giornata di oggi, domenica 15 giugno.   L'esercito israeliano (Idf) ha emesso un avviso di evacuazione senza precedenti rivolto ai .

