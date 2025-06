Iran e Israele in guerra la diretta | Nessun obiettivo escluso neanche Khamenei

La tensione tra Iran e Israele raggiunge il suo apice: terzo giorno di caos, attacchi incrociati e obiettivi esclusi. L'IDF controlla lo spazio aereo iraniano fino a Teheran, neutralizzando la contraerea del regime, mentre si moltiplicano le richieste di intervento internazionale. La crisi si intensifica, con possibili sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri nella regione e oltre. Ecco cosa sta realmente accadendo e quali sono le possibili conseguenze.

Terzo giorno di guerra tra Israele e Iran e di attacchi incrociati. L'Idf ha fatto sapere che Israele "controlla lo spazio aereo dell'Iran occidentale fino a Teheran", avendo di fatto reso non operativa la contraerea del regime. Su X Barak David di Axios ha fatto sapere che il governo Netanyahu avrebbe "esortato l'amministrazione Trump a partecipare alla guerra con l'Iran per eliminare il suo programma nucleare. Un funzionario statunitense mi ha detto che al momento l'amministrazione non sta prendendo in considerazione una simile mossa". Ore 6.12 - Israele, sale a 8 morti e 200 feriti bilancio ultimo raid Iran  Il bilancio degli ultimi attacchi missilistici iraniani contro il centro di Israele e Gerusalemme è salito a otto morti e almeno 200 feriti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran e Israele in guerra, la diretta: "Nessun obiettivo escluso, neanche Khamenei"

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

