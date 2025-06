Iran e Israele in guerra la diretta | missili Houthi su Tel Aviv coordinati con Teheran

La tensione tra Iran e Israele si intensifica, con attacchi aerei e missili che scuotono la regione. I recenti raid di Houthi su Tel Aviv, coordinati con Teheran, segnano un ulteriore escalation nel conflitto che coinvolge ormai più fronti. Mentre Israele afferma di aver preso il controllo dello spazio aereo iraniano, le accuse di un possibile intervento statunitense aprono scenari imprevedibili. La situazione si muove rapidamente, e ciò che succederà potrebbe cambiare il volto del Medio Oriente.

Terzo giorno di guerra tra Israele e Iran e di attacchi incrociati. L'Idf ha fatto sapere che Israele "controlla lo spazio aereo dell'Iran occidentale fino a Teheran", avendo di fatto reso non operativa la contraerea del regime. Su X Barak David di Axios ha fatto sapere che il governo Netanyahu avrebbe "esortato l'amministrazione Trump a partecipare alla guerra con l'Iran per eliminare il suo programma nucleare. Un funzionario statunitense mi ha detto che al momento l'amministrazione non sta prendendo in considerazione una simile mossa". Ore 8.29 - Iran attacca in Israele l'Istituto Weizman per le Scienze Missili iraniani hanno colpito l'Istituto Weizmann per le Scienze nella città israeliana di Rehovot, a sud-est di Tel Aviv. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran e Israele in guerra, la diretta: missili Houthi su Tel Aviv "coordinati con Teheran"

