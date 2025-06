Iran e Israele in guerra la diretta | Allontanatevi da lì cosa sta per colpire l' Idf

Tensione alle stelle tra Iran e Israele: il terzo giorno di conflitto segna un nuovo capitolo di scontri incrociati. L'IDF ha rafforzato la sua presenza, controllando lo spazio aereo fino a Teheran e colpendo obiettivi strategici. Ma cosa potrebbe accadere dopo? Le mosse di Israele sono solo l'inizio di un escalation che rischia di coinvolgere l'intera regione. Restate con noi per scoprire gli sviluppi in tempo reale.

Terzo giorno di guerra tra Israele e Iran e di attacchi incrociati. L'Idf ha fatto sapere che Israele "controlla lo spazio aereo dell'Iran occidentale fino a Teheran", avendo di fatto reso non operativa la contraerea del regime. Su X Barak David di Axios ha fatto sapere che il governo Netanyahu avrebbe "esortato l'amministrazione Trump a partecipare alla guerra con l'Iran per eliminare il suo programma nucleare. Un funzionario statunitense mi ha detto che al momento l'amministrazione non sta prendendo in considerazione una simile mossa". Ore 9.28 - "Allontanatevi dalle installazioni militari" L'esercito israeliano ha invitato gli iraniani ad allontanarsi dalle aree "vicine alle installazioni militari". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran e Israele in guerra, la diretta: "Allontanatevi da lì", cosa sta per colpire l'Idf

