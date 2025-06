Iran e Israele il fronte che può accendere il mondo

Non è una crisi come le altre. L’attacco di Israele contro infrastrutture militari e nucleari iraniane ha cambiato i parametri della minaccia. Per la prima volta due potenze si colpiscono direttamente, scavalcando le consuete guerre per procura. La risposta dell’Iran non si è fatta attendere: missili balistici e droni hanno raggiunto diverse città israeliane, causando vittime civili e danni diffusi. È il punto più alto di una tensione che coinvolge anche attori esterni e che ha messo in allerta le cancellerie di mezzo mondo. Il prezzo del petrolio è salito, le borse hanno vacillato, la diplomazia si è fermata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

