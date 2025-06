Iran delegazioni Gaynet bloccate a Tel Aviv | 4 italiani in un hotel bunker

Un viaggio internazionale si trasforma in un dramma di attualità: quattro italiani, membri della delegazione LGBT europea Gaynet, sono bloccati a Tel Aviv da giorni, a causa dell’attuale crisi tra Israele e Iran. Con lo spazio aereo chiuso e il conflitto in corso, le loro speranze di tornare a casa si fanno sempre più incerte. Un episodio che mette in luce le sfide di un mondo fragile e interconnesso, dove la diplomazia e i diritti umani si intrecciano in modo imprevedibile.

(Adnkronos) – Sono quattro gli italiani nella delegazione Lgbt europea Gaynet, bloccata a Tel Aviv a tempo indeterminato da venerdì, dopo essere arrivata in Israele il 9 giugno su invito del ministero degli Esteri israeliano per visitare il Paese. E ora, con il conflitto in corso con l'Iran e lo spazio aereo chiuso, restano in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

