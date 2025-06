Iran dal giallo Khamenei all' eliminazione dei Pasdaran | Sterminateli tutti ma

L'Iran, sotto il regime di Khamenei, si trova al centro di un'inedita escalation di tensioni in Medio Oriente. Dopo aver affrontato Gaza, Israele intensifica la pressione su Teheran, temendo che il regime possa ottenere un arsenale nucleare. Questa minaccia ha portato Tel Aviv a chiedere sostegno al G7, aprendo un nuovo fronte di guerra e rischiando di destabilizzare ulteriormente la regione. La situazione è delicata e richiede una riflessione profonda sulle strategie di pace e sicurezza.

Con l'Iran si è aperto un nuovo fronte di guerra in Medio Oriente. Israele, dopo aver condotto le operazioni a Gaza - che ora dicono sia diventato un "fronte secondario" -, sta concentrando le sue attenzioni verso Teheran. Il motivo? Impedire che la Repubblica islamica riesca a costruirsi un suo arsenale atomico. Uno scenario terrificante, che ha indotto i vertici di Tel Aviv a richiedere il supporto anche dei membri del G7, ora riuniti in Canada. "Faccio appello ai leader del G7 che si riuniranno domani in Canada: dovrebbero essere tutti con noi, perché se volete smantellare le armi nucleari, è meglio lavorare insieme, con noi, e assicurarsi che l'Iran non raggiunga il suo massimo potenziale e che la nostra regione possa procedere verso la pace, il dialogo, la coesistenza e il riavvicinamento", ha dichiarato il presidente israeliano Isaac Herzog. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it