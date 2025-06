Iran Crosetto teme l’atomica | Non si può escludere nulla in Italia il pericolo sono gli attentati

L’Italia si trova in prima linea nel delicato equilibrio tra minacce nucleari e terrorismo, con il ministro Crosetto che avverte: nulla può essere escluso. La sicurezza nazionale richiede uno sforzo collettivo e una vigilanza costante, mentre il Paese si prepara ad affrontare sfide sempre più complesse. La strada verso una difesa solida è ancora lunga, ma l'impegno delle istituzioni resta determinato a proteggere i cittadini dai rischi imminenti.

L'Italia è mobilitata per tenere al sicuro la sua popolazione e il ministro sembra piuttosto soddisfatto del lavoro portato avanti finora. La strada da percorrere è però ancora lunga, con il Paese che deve adeguarsi alle nuove richieste della Nato - con il 5% del Pil impiegato per il riarmo - e sopperire al contempo agli arsenali vuoti a causa dei bisogni dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Crosetto teme l’atomica: “Non si può escludere nulla, in Italia il pericolo sono gli attentati”

Guido Crosetto: Israele teme che l'Iran usi l'atomica; Tajani rivela: «L'Iran avrebbe potuto avere 10 bombe atomiche in sei mesi». Cosa ha detto il ministro alle Camere

Israele-Iran, Crosetto dice che in Italia c'è il rischio di attacchi terroristici: "Possibili atti dimostrativi" - Il ministro della Difesa Crosetto in un'intervista al Corriere della Sera sulla crisi scoppiata tra Iran e Israele ha detto che non si può escludere rischio