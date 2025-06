Iran-Cina | calo delle esportazioni di petrolio tra sanzioni Usa e nuovi concorrenti

L’Iran e la Cina affrontano una sfida crescente: le esportazioni di petrolio iraniano verso la Cina si stanno riducendo drasticamente a causa di sanzioni USA e della concorrenza di nuovi fornitori. Poco prima dell’attacco israeliano, un complesso mix di restrizioni e manutenzioni ha arrestato il flusso, evidenziando come il mercato globale dell’energia sia sempre più soggetto a tensioni geopolitiche. La domanda ora è: quali saranno le conseguenze di questa crisi per il mercato mondiale?

Poco prima dell'attacco israeliano, un mix esplosivo di sanzioni internazionali e raffinerie in manutenzione ha frenato bruscamente il flusso di petrolio iraniano verso la Cina, mentre nel resto del mondo imperversa una guerra più o meno silenziosa per l'accesso alle fonti energetiche. L'oro nero di Teheran, che fino a poco tempo fa scorreva a fiumi verso Pechino, ora arriva col contagocce. A maggio le esportazioni sono crollate, fermandosi appena sopra gli 1,1 milioni di barili al giorno. Un calo non di poco conto – circa il 20% in meno rispetto all'anno scorso – che fotografa un mercato sempre più attraversato da spirali di tensione e ostacolato da sanzioni, impianti di raffinazione fermi e altre nazioni che ambiscono a esportare petrolio oltre la Muraglia.