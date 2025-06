Iran | Ci fermiamo se Israele si ferma

In un clima di tensione crescente, l'Iran dichiara: "Ci fermeremo se Israele si ferma". Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi denuncia un attacco ai siti nucleari vietati dal diritto internazionale, segnando una nuova linea rossa. La questione si fa sempre piĂą delicata, con entrambe le parti pronte a condizionare le proprie azioni alla reciprocitĂ . Resta da capire quali saranno le prossime mosse in questa intricata crisi regionale.

9.30 "Questa volta il regime sionista ha oltrepassato una nuova linea rossa del Diritto internazionale, attaccando i siti nucleari, vietati in qualsiasi condizione".E' l'accusa dei ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. Ha parlato davanti ai diplomatici a Teheran nella sua prima apparizione dall' inizio degli attacchi di venerdì. Ma ha aggiunto: "Se l'aggressione si ferma, anche le nostre risposte si fermeranno". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

