Iran | Araghchi ribadisce il diritto alle attività nucleari pacifiche

L'Iran ribadisce con fermezza il suo diritto alle attività nucleari pacifiche, sottolineando la propria fiducia nel carattere non militare delle sue azioni. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran è pronto a negoziare e presentare un piano per un accordo, ma avverte che non accetterà compromessi sui propri diritti fondamentali. La comunità internazionale resta in attesa di sviluppi cruciali nei colloqui di Muscat e della possibile ripresa del dialogo con gli Stati Uniti.

"Siamo fiduciosi che le nostre attività nucleari siano pacifiche e se ci sarà un accordo che priverà l'Iran del suo diritto alle attività nucleari, naturalmente non saremo pronti ad accettarlo": lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. "L'Iran avrebbe dovuto tenere oggi a Muscat un nuovo round di colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti ed eravamo pronti a presentare un piano che poteva portare ad un accordo", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran: Araghchi ribadisce il diritto alle attività nucleari pacifiche

