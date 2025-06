Iran | appello Herzog al G7 da Bat Yam state con noi contro armi nucleari

un obiettivo condiviso che richiede solidarietà e azioni concrete. La tragedia di Bat Yam sottolinea quanto sia urgente un fronte unito contro il rischio nucleare globale, affinché nessuno debba più pagare un prezzo così alto in termini di vite umane. È il momento di agire con decisione e responsabilità per un futuro di pace e sicurezza internazionale.

Milano, 15 giu. (LaPresse) – Il presidente israeliano, Isaac Herzog, si è recato a Bat Yam, dove un attacco missilistico iraniano ha colpito nelle prime ore di oggi un condominio, provocando la morte di 6 israeliani, fra cui 2 bambini, e circa 180 feriti. Da qui Herzog ha lanciato un appello al G7: “Mi rivolgo ai leader del G7 che si riuniranno in Canada: dovrebbero stare tutti dalla nostra parte, perché se volete eliminare le armi nucleari, è meglio collaborare con noi e assicurarsi che l’Iran non raggiunga questa capacità, affinché la nostra regione possa progredire verso la pace, il dialogo, la convivenza e il riavvicinamento”, ha dichiarato alla stampa internazionale presente sul posto, come riporta il Times of Israel. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: appello Herzog al G7 da Bat Yam, state con noi contro armi nucleari

