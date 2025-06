iPhone 17 Pro | 12 nuove funzionalità attese per il lancio di settembre

Sei pronto a scoprire cosa riserva il futuro di Apple? A soli tre mesi dal grande lancio, l'iPhone 17 Pro e Pro Max si preparano a rivoluzionare il mercato con 12 nuove funzionalità progettate per elevare la tua esperienza digitale. Tra innovazioni estetiche e avanzate tecnologie, questa versione promette di sorprendere anche i più esigenti. Ecco tutto quello che devi sapere sulle novità attese per settembre.

Tra soli tre mesi, Apple lancerà ufficialmente iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, alimentando grandi aspettative grazie a numerose indiscrezioni trapelate. In base alle informazioni più attendibili, ecco le 12 nuove funzionalità che potrebbero rivoluzionare l’esperienza utente. iOS 26: 10 novità annunciate da Apple al WWDC 2025. iPhone 17 Pro e Pro Max: 12 funzioni trapelate. 1. Design: telaio in alluminio e nuova estetica. Dopo anni di telai in acciaio (iPhone X-14 Pro) e titanio (iPhone 15-16 Pro), i modelli Pro torneranno all’ alluminio, leggero e resistente. Il retro unirà alluminio e vetro, con un design ibrido che promette eleganza e funzionalità. 🔗 Leggi su Pantareinews.com