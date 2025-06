Investito da un treno in stazione morto ragazzo di 19 anni

Una tragedia sconvolgente ha colpito la stazione di Cesate, Milano, dove un ragazzo di soli 19 anni ha perso la vita travolto da un treno. L’incidente, avvenuto poco prima delle 22 di sabato 14 giugno, ha lasciato la comunità sgomenta e senza parole. Le cause di questa drammatica perdita sono ancora oggetto di indagine, ma il dolore per questa giovane vita spezzata è intenso e profondo.

Un ragazzo di 19 anni √® morto, travolto e ucciso da un treno in stazione, a Cesate (Milano), nella serata di sabato 14 giugno. La tragedia si √® consumata poco prima delle 22 quando il giovane, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato investito da un convoglio in transito lungo i binari. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ¬© Milanotoday.it - Investito da un treno in stazione, morto ragazzo di 19 anni

In questa notizia si parla di: investito - treno - stazione - morto

Maria Lina Carreri (Mariolina), chi era la moglie di Shel Shapiro morta suicida: ‚ÄúPer me √® stato come essere investito da un treno‚ÄĚ - Maria Lina Carreri, nota come Mariolina, √® stata la moglie del celebre musicista Shel Shapiro, la cui vita privata √® segnata dalla tragica morte di lei nel 1992.

Bugnara piange Gianni Di Vito, 17enne morto investito da un treno. Una comunità in lutto Vai su Facebook

Ragazzo investito da un treno e morto nel Milanese; Tragedia in stazione a Cesate, giovane morto investito dal treno; Investito e ucciso da un treno, morto ragazzo di 19 anni.

Ragazzo investito da un treno e morto nel Milanese

Lo riporta ansa.it: 30, investito da un treno nella stazione di Cesate, in provincia di Milano.