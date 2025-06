Investimento mortale in stazione treni in tilt sulla Roma-Pisa

Un tragico episodio scuote la linea Roma-Pisa: un investimento mortale avvenuto a Civitavecchia ha causato fortissimi ritardi e disagi. La tragedia, avvenuta intorno alle 17, ha coinvolto un individuo il cui nome resta ancora sconosciuto. La circolazione ferroviaria è in tilt, lasciando pendolari e viaggiatori in attesa di chiarimenti e aggiornamenti. Un evento che ricorda quanto la sicurezza sia fondamentale sulle nostre rotaie, e che richiede attenzione immediata.

