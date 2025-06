Intrappolato tra le fiamme in casa | salvato da un poliziotto irpino

Forze dell'ordine, assicurandosi che nessuno fosse rimasto intrappolato. Questo gesto di coraggio e altruismo dimostra quanto il nostro personale di polizia sia pronto a mettere la vita degli altri davanti a tutto, anche nelle situazioni più rischiose. La prontezza di Michele e il suo spirito di servizio sono un esempio luminoso di dedizione e umanità, confermando che la vera forza risiede nel cuore di chi sceglie di aiutare.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Non ha esitato un istante Michele, agente della Polizia di Stato ad Ischia libero dal servizio, quando ha visto un appartamento avvolto dal fumo e dalle fiamme. Senza pensare al pericolo, si è lanciato all’interno per salvare Francesco, il proprietario, che si trovava sotto shock ma fortunatamente incolume. Una volta verificato che l’uomo stesse bene, l’agente è tornato nell’abitazione insieme ai colleghi delle Volanti per mettere in sicurezza una bombola di gas e, utilizzando gli estintori in dotazione, contenere le fiamme in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

