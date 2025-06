Interventi di allaccio alla fognatura | circolazione a senso unico alternato

A partire da lunedì 16 giugno, via Marconi a Ferrara si trasformerà in un cantiere a cielo aperto per interventi di allaccio alla fognatura. La strada, tra via Galvani e piazzetta Righi, sarà soggetta a restringimenti e a una circolazione a senso unico alternato. Questo temporaneo disagio è fondamentale per migliorare le infrastrutture della città, garantendo servizi più efficienti. Restate aggiornati per conoscere gli sviluppi e i percorsi alternativi.

Dalla giornata di lunedì 16 giugno, per consentire l'esecuzione di interventi di allaccio alla fognatura, in via Marconi a Ferrara, nel tratto compreso tra via Galvani e piazzetta Righi, è previsto un restringimento della carreggiata che, in baso allo stato di avanzamento lavori interesserà.

