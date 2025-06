Intergalactic | The Heretic Prophet e Marvel’s Wolverine non usciranno a breve rivela Sony

Dopo anni di attesa e numerose speculazioni, Sony ha finalmente fatto chiarezza: Intergalactic: The Heretic Prophet di Naughty Dog e Marvel’s Wolverine di Insomniac Games non arriveranno nel breve termine. Durante una presentazione agli investitori, entrambi i giochi sono stati spostati nella categoria “Upcoming”, lasciando intendere che il loro debutto non avverrà nel 2025. La situazione lascia spazio a molte aspettative e domande sul futuro di questi titoli esclusivi.

