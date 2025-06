Inter Zanetti | Abbiamo tanta fiducia in Chivu Taremi? Quello che sta succedendo è un problema troppo grande

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha espresso grande fiducia nei confronti di Chivu e Taremi, sottolineando l’importanza di affrontare con determinazione le sfide attuali. Con un occhio al Mondiale per Club negli Stati Uniti, Zanetti ha condiviso la sua visione sul momento delicato della squadra, evidenziando come ogni difficoltà rappresenti un’opportunità per rafforzarsi. La passione nerazzurra brilla più forte che mai, alimentando la speranza di un futuro di successi.

Il vice-presidente dell`Inter, Javier Zanetti ha parlato a Sportmediaset e ad altri media presenti negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: inter - zanetti - quot - abbiamo

Inter, quanti ex alla festa di compleanno a sopresa per Moratti! Circa 300 ospiti da Ronaldo a Zanetti, ma due assenti: Ibra e Conceicao - L'Inter ha celebrato il 80° compleanno di Massimo Moratti con una festa a sorpresa indimenticabile, radunando circa 300 ex calciatori, tra cui icone come Ronaldo e Zanetti.

Una vera e propria bomba di mercato potrebbe riguardare il futuro dell'Inter Secondo quanto raccontato da "El Chiringuito", l'Atletico Madrid potrebbe tentare l'assalto al capitano nerazzurro, Lautaro Martinez Diego Simeone sarebbe pazzo del "Toro", Vai su Facebook

Inter, Zanetti: “Vicini a Taremi. Abbiamo grande fiducia in Chivu, farà un grande lavoro”; Zanetti: “Mondiale grande opportunità. Chivu? Lo conosco bene”. E su Mastantuono…; Esclusiva, Zanetti: Ho rifiutato il Real perché l'Inter era una famiglia, Oaktree ha le idee chiare.

Inter, Zanetti: "Abbiamo tanta fiducia in Chivu. Taremi? Quello che sta succedendo è un problema troppo grande" - presidente dell`Inter, Javier Zanetti ha parlato a Sportmediaset e ad altri media presenti negli Stati Uniti per il Mondiale per Club in vista dell`inizio. Da calciomercato.com