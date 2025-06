Inter U23 manca l’annuncio! Scelto l’allenatore – TS

L’Inter Under 23 si prepara a una nuova avventura in Serie C, un passo importante che segna il rilancio della seconda squadra nerazzurra. Dopo l’esclusione della SPAL, i nerazzurri sono pronti a occupare il loro posto nel campionato di terza serie, con Stefano Vecchi in pole position per guidare il progetto. L’attesa ora è tutta per l’annuncio ufficiale che sancirà questa entusiasmante svolta.

L' Inter Under 23 parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Dopo l'esclusione ufficiale della SPAL da parte della Covisoc, i nerazzurri – primi nella graduatoria dei ripescaggi – prenderanno il loro posto. L'ufficialità arriverà con il Consiglio FIGC previsto giovedì. In panchina ci sarà Stefano Vecchi, ex allenatore della Primavera e reduce dalla semifinale playoff persa con il Vicenza. L'accordo con l'Inter è pronto, manca solo la rescissione con il club veneto.

