Inter U23 c’è l’annuncio di Marotta! Al via un nuovo progetto

L’Inter U23 prende ufficialmente il via, segnando un nuovo capitolo nella storia nerazzurra. Con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti e rafforzare la loro crescita, questa iniziativa rappresenta un passo strategico importante nel panorama del calcio italiano. Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, l’annuncio ufficiale di Marotta durante la presentazione di Chivu ha confermato il progetto. È il momento di scoprire come l’Inter intende plasmare il futuro del suo vivaio.

L’Inter U23 parte dalla Serie C. I nerazzurri hanno la seconda squadra, dopo Juventus, Atalanta e Milan. UNDER 23 – L’Inter, a partire dalla prossima stagione, avrà la sua seconda squadra in Serie C. Nasce ufficialmente l’Inter U23, che giocherà in Serie C. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, oggi è arrivato anche l’annuncio ufficiale del presidente Marotta nel corso della presentazione di Cristian Chivu. Il numero uno nerazzurro ha parlato così della squadra Under 23 che inizierà il suo percorso a partire dalla stagione 202526: «L’anno prossimo avremo anche l’Under 23 in Serie C, con tanti giovani: è un nuovo modello, che punta su risorse interne. 🔗 Leggi su Inter-news.it