Inter | svolta Calhanoglu intreccio con il City

L’Inter sta vivendo momenti di grande fermento, tra l’attesa per il debutto al Mondiale per Club e le voci di mercato che infiammano i tifosi. Tra queste, quella di Hakan Calhanoglu, protagonista di un intreccio con il Manchester City che potrebbe cambiare gli equilibri in squadra. La dirigenza nerazzurra lavora intensamente per rinforzare la rosa, ma non si escludono sorprendenti cessioni di giocatori chiave, pronti a scrivere il prossimo capitolo della propria carriera.

Il futuro del centrocampista turco continua ad essere al centro di diverse indiscrezioni di calciomercato. E nelle ultime ore ci sono degli aggiornamenti importanti L’ Inter aspetta il giorno dell’esordio del Mondiale per Club, ma in viale della Liberazione si continua a lavorare in maniera intensa sul calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Non sono escluse, però, cessioni eccellente e fra i calciatori che stanno facendo molto parlare molto nelle ultime settimane c’è anche Calhanoglu. Il turco ha un contratto in scadenza nel 2027 e quindi una sua cessione durante il prossimo calciomercato non è una necessità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter: svolta Calhanoglu, intreccio con il City

In questa notizia si parla di: inter - calhanoglu - svolta - intreccio

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

Inter: svolta Calhanoglu, intreccio con il City; Inter, il sostituto di Calhanoglu: scambio con la Lazio; Arda Guler in Serie A, arriva la svolta: c’è un ostacolo.

Inter: svolta Calhanoglu, intreccio con il City - E ci potrebbe essere un intreccio con il Manchester City. Secondo calciomercato.it