Inter si lavora al doppio colpo in attacco | Hojlund e Bonny per Chivu

L'Inter punta a un doppio colpo in attacco per rilanciare il suo reparto offensivo e affidarsi a Christian Chivu con ancora più sicurezza. Rasmus Hojlund dello United e Ange-Yoan Bonny del Parma sono i nomi prioritari sulla lista di mercato, pronti a rafforzare la rosa e ridurre la dipendenza da Thuram. La società nerazzurra si prepara a fare sul serio: l'obiettivo è creare un attacco più forte e competitivo, capace di fare la differenza in vista della prossima stagione.

