Inter scatto per Hojlund | si lavora sulla formula con lo United Ma resiste anche Bonny

Il mercato delle stelle si infiamma: Hojlund spinge per l’Inter, ma lo United resiste con un’offerta da 45 milioni, mentre Bonny si conferma un obiettivo stabile. Il danese mira ai nerazzurri, ma il club inglese valuta il prestito oneroso come strategia per posticipare l’acquisto al 2026. Intanto, c’è ottimismo anche per il francese del Parma, alimentando l’attesa di un’estate di grandi colpi e sorprese.

Il danese vuole i nerazzurri, ma gli inglesi chiedono 45 milioni: con un prestito molto oneroso si può posticipare l’acquisto al 2026. Per il francese del Parma c'è fiducia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, scatto per Hojlund: si lavora sulla formula con lo United. Ma resiste anche Bonny

In questa notizia si parla di: inter - scatto - hojlund - lavora

Luis Henrique, c’è lo scatto dell’Inter! Accordo a un passo: le cifre – Sky - Luis Henrique si avvicina sempre più all’Inter, con le trattative tra il club nerazzurro e il Marsiglia in fase decisiva.

GdS - #Inter 'all'attacco': scatto per prendere subito #Hojlund, che vuole il nerazzurro. #Bonny: si chiude a luglio Vai su X

?Mosse Inter sul calciomercato: scatto per Hojlund, c’è Bonny per Chivu Vai su Facebook

Inter, scatto per Hojlund: si lavora sulla formula con lo United. Ma resiste anche Bonny; L’Inter deve rinforzare il suo attacco: scatto per Hojlund, è lui la priorità per i nerazzurri; Scatto Inter per Hojlund. Richiesta United di 45 mln: ecco la formula giusta per la fumata bianca.

GdS - Inter 'all'attacco': scatto per prendere subito Hojlund, che vuole il nerazzurro. Per Bonny si chiude a luglio - Yoan Bonny obiettivi caldi e non alternativi l'uno all'altro, specie in caso di addio di Mehdi Tarem ... Da msn.com