Inter primi giorni di lavoro negli USA | Chivu ricompone il gruppo

L'Inter ha aperto ufficialmente le porte alla preparazione mondiale negli Stati Uniti, segnando un momento cruciale con Cristian Chivu che tenta di ricostruire un team ancora in fase di amalgama. Tra rientri scaglionati e nuove sfide, il tecnico romeno lavora sodo per creare un gruppo coeso e pronto a conquistare il mondo. Tra i protagonisti, Lautaro Martínez ha già dato il via alle prime emozionanti sessioni di allenamento, puntando a fare la differenza.

L’Inter ha iniziato ufficialmente la preparazione al Mondiale per Club negli Stati Uniti. I primi giorni di allenamento stanno servendo a Cristian Chivu per rimettere insieme i pezzi di un gruppo ancora in fase di ricomposizione. LAVORO – Il tecnico romeno sta infatti lavorando con una rosa arrivata a tranche, complici i rientri scaglionati dei nazionali. Tra i primi big a tornare in gruppo c’è Lautaro Martínez, che ha già sostenuto la sua prima sessione completa ieri. L’argentino ha mostrato buone condizioni fisiche e grande voglia di guidare l’attacco nerazzurro anche in questa nuova competizione internazionale. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, primi giorni di lavoro negli USA: Chivu ricompone il gruppo

