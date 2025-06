Inter presentato lo staff tecnico! Le scelte di Chivu

L'Inter svela il volto del suo nuovo ciclo: con la presentazione di Cristian Chivu come allenatore, si rivelano anche i membri dello staff tecnico che guideranno i nerazzurri verso nuovi traguardi. Dopo l’esperienza in Primavera, Chivu torna alla prima squadra, portando con sé un team di professionisti pronti a scrivere una nuova pagina di successi. La sfida è aperta: l’Inter si prepara a ripartire con entusiasmo e determinazione.

L'Inter attraverso la conferenza stampa del suo nuovo allenatore, Chivu, ha anche reso noto i nomi di chi farà parte dello staff tecnico di Cristian Chivu. STAFF TECNICO – L'Inter, dopo Cristian  Chivu come nuovo allenatore, ha reso noto, tramite il suo coach, lo staff tecnico che accompagnerà la squadra. Gli uomini di Chivu prendono il posto di quelli di Simone Inzaghi, con Cristian Chivu che torna all'Inter dopo la parentesi in Primavera, e lo fa sedendosi sulla panchina della prima squadra. Quese le parole del tecnico che confermano i nomi dello staff: « Lo staff tecnico? Come vice allenatore ci sarà uno che conoscente, Aleksander Kolarov.