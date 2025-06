Inter Monterrey nel mirino | allenamento supervisionato a Los Angeles!

L'Inter si prepara con entusiasmo e determinazione a sfidare il Monterrey nel prossimo Mondiale per Club, sotto l'occhio attento di Cristian Chivu. Gli allenamenti a Los Angeles sono un mix di novitĂ e intensitĂ , con la squadra che lavora duramente per raggiungere il massimo livello. La sfida si avvicina, e i nerazzurri sono pronti a scrivere una nuova pagina di gloria internazionale, alimentando speranze e aspettative di successo.

A breve l’Inter debutterĂ al Mondiale per Club sfidando il Monterrey. Sui campi di Los Angeles proseguono gli allenamenti, supervisionati da presenze stellari. ATTESA – Prosegue il cammino di preparazione al Mondiale per Club sotto la guida del nuovo allenatore Cristian Chivu. Il soggiorno a Los Angeles dell’Inter è fatto di novitĂ , aspettative ma anche entusiasmo. Dopo il complicato finale di stagione e il cambio alla guida tecnica, infatti, l’aria americana potrebbe fare bene al gruppo nerazzurro, che deve ritrovare al piĂą presto nuova linfa fisica e mentale. Le immagini che arrivano dal ritiro negli USA fanno ben sperare in questo senso, considerando i tanti sorrisi e il fervore mostrati nelle sedute di lavoro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, Monterrey nel mirino: allenamento supervisionato a Los Angeles!

Mondiale per Club Inter, il calendario completo dei nerazzurri: gironi e abbinamenti! Il debutto a Los Angeles col Monterrey - L'Inter è pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia nel Mondiale per Club! I nerazzurri debutteranno a Los Angeles contro il Monterrey, in un torneo che si preannuncia avvincente.

Inter, subito in campo Sucic e Luis Henrique: Chivu pensa di farli debuttare con il Monterrey.

Il primo giorno da tecnico dell’Inter di Cristian Chivu: “Stagione anomala, ma bella” - Emozionato, accaldato, ma già col mirino puntato al primissimo obiettivo, quel Mondiale per Club che per l’Inter scatterà mercoledì 18 (ore 3 italiane) contro il Monterrey al Rose Bowl Stadium di Los ... Da informazione.it