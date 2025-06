Inter Monterrey le probabili scelte di Chivu | piena emergenza in attacco

L’Inter di Cristian Chivu si prepara alla sfida contro il Monterrey nel Mondiale per Club, ma l’emergenza in attacco complica i piani del nuovo tecnico. Con assenze importanti come Pio Esposito, Bisseck e Calhanoglu, Chivu deve scommettere su soluzioni innovative e adattamenti rapidi. La pressione cresce: chi si farà trovare pronto? Ecco le probabili scelte che potrebbero definire il destino nerazzurro in questa difficile avventura.

Inter Monterrey, è tempo di scelte per Cristian Chivu: le ultime sulla probabile formazione nerazzurra. Il debutto dell’ Inter nel Mondiale per Club contro il Monterrey è imminente, e per il nuovo tecnico Cristian Chivu è giunto il momento di prendere le prime decisioni. Ecco il riepilogo da Libero. DA LIBERO – « Oltre a Pio Esposito, anche Bisseck e Calhanoglu non prenderanno parte alla sfida d’esordio contro il Monterrey. Ci saranno invece Sucic e Luis Henrique, con il nazionale croato che ha tante chance di giocare buona parte del match. L’Inter di Chivu sarà quindi la stessa di Inzaghi, stesso modulo e stessi interpreti, forse con uno o due cambi nell’undici iniziale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Monterrey, le probabili scelte di Chivu: piena emergenza in attacco

