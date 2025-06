Inter in Usa si è presentato Chivu! Il neo allenatore | È una grossa responsabilità Ho sentito Inzaghi e Mourinho Gli obiettivi

Cristian Chivu si è ufficialmente presentato come nuovo allenatore dell'Inter durante una conferenza stampa negli Stati Uniti. Dopo aver indossato i panni di calciatore, ora affronta con entusiasmo questa nuova sfida, promettendo di portare energia e strategia vincente alla squadra. In un contesto ricco di responsabilità, il suo obiettivo è rilanciare i nerazzurri e consolidare il loro ruolo ai massimi livelli internazionali. La sua avventura sta per cominciare: sarà un percorso da seguire con attenzione.

Inter, in Usa si è presentato Chivu! Le dichiarazioni nella conferenza stampa del neo allenatore dei nerazzurri Nella notte italiana, in Usa, si è presentato al mondo Inter nei nuovi panni da allenatore Cristian Chivu. Il nuovo allenatore nerazzurri che farà il suo esordio al Mondiale per Club, si è presentato davanti ad un numero . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, in Usa si è presentato Chivu! Il neo allenatore: «È una grossa responsabilità. Ho sentito Inzaghi e Mourinho. Gli obiettivi»

In questa notizia si parla di: allenatore - inter - presentato - chivu

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Inter, ufficiale Chivu! Il club nerazzurro ha presentato il tecnico rumeno con un lungo comunicato stampa: “FC Internazionale Milano dà il benvenuto a Cristian Chivu come nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 3 Vai su Facebook

Cristian Chivu è stato ufficialmente presentato come nuovo allenatore dell’Inter. Il tecnico ha subito prefissato il suo primo obiettivo: provare a vincere il Mondiale per Club Vai su X

La presentazione di Chivu in diretta; Marotta presenta Chivu: Orgogliosi di avere un allenatore made in Inter, non siamo al Mondiale per fare le comparse; LIVE - Chivu si presenta ai tifosi dell'Inter: tutte le parole in conferenza stampa.

Inter-Chivu, presentazione a LA: “Grande responsabilità, nessun fallimento e tante cose da portare avanti” - Cristian Chivu è stato presentato ufficialmente a Los Angeles nella sua prima conferenza da allenatore dell'Inter. Lo riporta europacalcio.it