Inter, gli allenamenti nel tempio di Ucla, dove Jabbar e Jackie Robinson hanno scritto la storia.

Nel cuore del campus UCLA, tra storie di gloria e innovazione, si sono scritte pagine epiche dello sport americano. Qui, Lew Alcindor dominava il parquet e Jackie Robinson apriva le porte alle future generazioni, lasciando un’eredità indelebile. Un luogo simbolo di passione, sfida e progresso, dove leggende hanno plasmato il passato e ispirano il futuro. È un autentico tempio di storia e grandezza sportiva.

Il campus del leggendario ateneo di Los Angeles ha visto l'allora Lew Alcindor dominare nel basket collegiale e Robinson crescere per poi diventare il primo nero nel baseball delle Major League.

Primo allenamento per l'Inter nei campi di Ucla, lavoro in palestra e in campo: le immagini - Primo allenamento nei campi di Ucla, mitologica università californiana, tempio dello sport Usa, per l'Inter di Cristian Chivu in vista dell'esordio nel Mondiale per Club, in ... Riporta msn.com