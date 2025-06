Inter erede di Calhanoglu già scelto | lo riportano in Italia

L’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo con Cristian Chivu in panchina, affidandosi a un giovane erede di Calhanoglu pronto a lasciare il segno. In mezzo al campo, le idee sono chiare: un mediano di grande spessore si candida a prendere il suo posto e rilanciare i nerazzurri. Pochi giorni di attesa e il debutto ufficiale nel Mondiale per Club sarà il primo vero banco di prova di questa nuova avventura.

In mezzo al campo, per la squadra di Chivu idee chiare su chi possa prendere il posto del numero 20: nuova avventura in Serie A per un mediano di grande spessore Pochi giorni di attesa e vedremo all’opera la prima versione dell’Inter targata Cristian Chivu. Subito un banco di prova importante per il tecnico rumeno, quello del Mondiale per Club, occasione di riscatto per i nerazzurri dopo le recenti delusioni. I riscontri che si otterranno in campo saranno utili anche per capire, nel frattempo, come muoversi sul mercato. Il club è già piuttosto attivo e non a caso si prevedono movimenti di una certa rilevanza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, erede di Calhanoglu già scelto: lo riportano in Italia

In questa notizia si parla di: inter - erede - calhanoglu - scelto

Mercato Inter, la difesa si rifà il look? Individuato l’erede ideale di Acerbi! Ecco il nome - Il mercato dell'Inter si concentra sulla rifondazione della difesa, individuando il possibile erede di Acerbi.

#Frattesi rimane all'#Inter: nella squadra che sta nascendo c'è posto per il centrocampista. Con #Chivu sarà protagonista ? @Gazzetta_it Vai su Facebook

Inter, erede di Calhanoglu già scelto: lo riportano in Italia; Inter, al Mondiale per scoprire il talento Sucic, l'erede al trono di Modric; L’Inter fissa il prezzo di Calhanoglu: l’erede dalla Serie A | CM.IT.

Inter, erede di Calhanoglu già scelto: lo riportano in Italia - Il club nerazzurro, in ottica di calciomercato, può lasciare andare il turco: ritorno nel nostro campionato per un centrocampista ... Segnala calciomercato.it