Inter da Rovella a Bernabé tutti gli obiettivi se parte Calhanoglu

L'Inter da Rovella a Bernabéu ha trascorso un percorso intenso, con obiettivi che ora dipendono anche dalla presenza di Calhanoglu. Dopo un anno difficile, senza trofei e con l’addio di Inzaghi, la dirigenza sta riconsiderando il futuro del trequartista turco. È stata una stagione di sfide, ma anche di importanti decisioni che potrebbero ridefinire le sorti nerazzurre.

