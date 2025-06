Inter Cristian Chivu si presenta | Interismo e coraggio portiamo in alto il club

Cristian Chivu si presenta con entusiasmo e determinazione, portando il suo spirito di interismo e coraggio verso una nuova sfida alla guida dell'Inter. Con la squadra a Los Angeles e il Mondiale per Club all'orizzonte, Chivu esprime la sua passione e il desiderio di elevare il club ai massimi livelli. Le sue prime parole sono un chiaro segnale: insieme, porteremo in alto l’Inter.

Cristian Chivu è stato presentato ufficialmente alla stampa come nuovo allenatore dell’Inter. La squadra si trova a Los Angeles, mentre si avvicina sempre di piĂą l’inizio del Mondiale per Club che vedrĂ i nerazzurri esordire al Rose Bowl di Pasadena contro i messicani del Monterrey, martedì 17 giugno alle 18:00 (ora locale, le 03:00 di mercoledì 18 in Italia). Le prime parole di Cristian Chivu. “Ero giĂ stato allenatore dell’Inter nel settore giovanile. Il nome di questa societĂ ti fa sempre provare qualcosa di speciale, anche se si tratta di Settore Giovanile. Il senso di responsabilità è grande, lo stesso di quando sono arrivato all’Inter da giocatore, ma anche di quando ho iniziato ad allenare l’Under 14. 🔗 Leggi su Lapresse.it