Inter Calhanoglu saluta | Marotta ha già individuato l’alternativa

Hakan Calhanoglu potrebbe presto lasciare l’Inter, con Marotta già pronta a individuare l’alternativa ideale. Dopo una stagione ricca di successi, il turco potrebbe salutare Viale della Liberazione, aprendo a un nuovo capitolo. La società ha definito la cifra per la cessione e sta valutando attentamente le opzioni. La sua partenza potrebbe segnare un punto di svolta nella strategia di mercato nerazzurra, lasciando i tifosi in attesa di novità importanti.

Hakan Calhanoglu può lasciare l’Inter nel mercato estivo: già stabilita la cifra per la cessione, Marotta ha individuato il sostituto Hakan Calhanoglu potrebbe davvero dire addio all’Inter. Il turco è stato il play della squadra allenata da Simone Inzaghi, un calciatore decisivo soprattutto nello scudetto vinto nella scorsa stagione. Tutto è cambiato in una stagione in Viale della Liberazione. Appena un anno fa rispedita al mittente l’offerta milionaria del Bayern Monaco perché Calhanoglu perno imprescindibile. Gli zero titoli in bacheca e l’addio di Simone Inzaghi sono stati una sorta di terremoto in casa nerazzurra che hanno aperto a riflessioni ad ampio raggio. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Inter, Calhanoglu saluta: Marotta ha già individuato l’alternativa

