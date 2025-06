Inter-Calhanoglu il padre lancia un altro segnale d'addio | Spero che verrai al Galatasaray

Il futuro di Hakan Calhanoglu sembra sempre più incerto, con il Galatasaray che tenta un nuovo affondo. Il padre del calciatore ha lanciato segnali chiari, sperando di vederlo presto in Turchia. Nuovi scenari di mercato si aprono, alimentando le voci e le aspettative. Resta da scoprire se questa volta il sogno si trasformerà in realtà e se Calhanoglu vestirà ancora una volta la maglia del Galatasaray.

Nuovi scenari di mercato si aprono attorno a Hakan Calhanoglu, finito nel mirino del Galatasaray. Gordon Stipic, agente del centrocampista turco. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: quot - calhanoglu - galatasaray - inter

Inter, Calhanoglu ricorda la semifinale col Barcellona: "Non ho mai sentito San Siro così in silenzio per un rigore" - Hakan Çalhanoglu rivive emozioni intense della semifinale di Champions League contro il Barcellona, descrivendo il silenzio avvolgente di San Siro durante il rigore decisivo.

L’agente di #Calhanoglu è atteso a Istanbul: #Galatasaray in pressing #Calciomercato #SerieA #Inter Vai su X

Inter, situazione Calhanoglu: è il sogno del Galatasaray, ma operazione difficile. I turchi offrono 15 milioni puntando sul ricco ingaggio, i nerazzurri ne chiedono 40. Calha, che ha un gran rapporto col tecnico del Gala, ha offerte dall'Arabia. L'Inter non spinge p Vai su Facebook

CM - Calhanoglu al Galatasaray? L'agente è atteso a Istanbul: la posizione dell'Inter; Inter, il Galatasaray fa sul serio per Calhanoglu: l'agente in Turchia; Inter, Calhanoglu via? Primo nome non è Rovella: “C’è un’idea forte. E occhio pure a Hjulmand”.

Inter, Galatasaray in pressing per Calhanoglu - Il club turco sta incontrando in questi giorni l’agente del centrocampista dell’ Inter, Gordon Stipic, con la speranza di trovare un ... Come scrive msn.com