Inter avrà la seconda squadra in Serie C dal 2025 26 | Vecchi in pole per allenatore

L’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia, con la conferma ufficiale di una squadra secondaria in Serie C a partire dalla stagione 2025/26. Un progetto ambizioso, nato anche grazie al ripescaggio e alla decisione della Covisoc di escludere la Spal, che rafforza l’impegno nerazzurro nel settore giovanile. Si pensa già ai nomi per la panchina, con vecchi volti in pole position: il futuro è tutto da scoprire.

di Alessandro Stella MILANO Manca giusto l'ufficialità del Consiglio Figc - in arrivo per giovedì prossimo - ma ormai è certo: dalla stagione 202526 l' Inter avrà la propria seconda squadra e giocherà in Serie C. L' Under 23 nerazzurra entra nel calcio professionistico tramite ripescaggio, dopo la decisione della Covisoc di escludere la Spal per inadempienze nelle procedure di iscrizione al prossimo campionato. Il club nerazzurro si unisce così a Juventus, Atalanta e Milan (retrocesso però in D) tra le società dotate di due squadre. L'Inter ha avviato il progetto da mesi e ora deve formalizzare i vari aspetti tecnici e logistici.

