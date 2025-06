Insetti rossi volanti invadono le città italiane | cosa sono e perché si stanno diffondendo

Insetti rossi volanti infestano le città italiane, scatenando paura e curiosità tra cittadini e social media. Le immagini di grandi scarafaggi che volteggiano nei quartieri di Roma hanno sollevato dubbi e supposizioni, alimentando anche teorie incredibili di invasione aliena. Tuttavia, la verità è meno fantascientifica: si tratta della Periplaneta americana, una specie già nota e diffusa in Italia. Ma cosa sta causando questa improvvisa diffusione?

