Inseguito in bagno e violentato | 31enne rinviato a giudizio dopo la denuncia di un collega minorenne

In un episodio che ha scosso il Garda, un 31enne è stato rinviato a giudizio per presunta violenza sessuale su un minore. La vittima, un collega di soli 17 anni, ha denunciato di essere stato minacciato e aggredito in un ristorante sul lago, lasciando emergere un quadro inquietante di minacce e abusi. A quel punto, la giustizia dovrà fare luce su un caso che solleva importanti questioni di sicurezza e tutela dei minori.

Un uomo di 31 anni è stato rinviato a giudizio per una presunta violenza sessuale su minore, avvenuta il 16 agosto del 2023 ai danni di un collega 17enne in un ristorante sul lago di Garda. A quanto riferisce il Corriere del Veneto, il giovane ha denunciato ai Carabinieri di essere stato avvicinato dall’imputato, mentre si trovavano soli sul posto di lavoro, con una minaccia di stupro: “ Ti violento come un bambino di sei anni “. A quel punto, in base al suo racconto, è scappato rinchiudendosi nel bagno, ma il collega più anziano lo ha inseguito, costringendolo a uscire spruzzando del deodorante da sopra la porta e poi obbligandolo a subire atti sessuali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Inseguito in bagno e violentato”: 31enne rinviato a giudizio dopo la denuncia di un collega minorenne

